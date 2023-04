Meer dan duizend EU-burgers geëvacueerd uit Soedan

maandag 24 april 2023 , 9:38

KHARTOEM (ANP/AFP/DPA) - Meer dan duizend burgers van de Europese Unie zijn inmiddels geëvacueerd uit Soedan. EU-buitenlandchef Josep Borrell zegt dat het "een complexe, maar succesvolle operatie is geweest".

Nadat dit weekend Saudi-Arabië, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk al meldden dat ze begonnen waren met het terughalen van burgers, komen ook de evacuaties van andere landen nu op gang. Spanje zegt de operatie te hebben afgerond en Denemarken heeft een groep van vijftien mensen uit Soedan weten te krijgen. Zweden en Canada hebben hun diplomaten en ambassadepersoneel geëvacueerd. China zegt een taskforce naar Soedan te hebben gestuurd en dat een "groep met personeel" veilig het land heeft kunnen verlaten.

In Berlijn is maandag een eerste vliegtuig geland met burgers die Soedan hebben verlaten. Ook een Nederlandse vliegtuig is in de nacht van zondag op maandag uit de hoofdstad Khartoem opgestegen en naar Jordanië gevlogen.

