Meer dan duizend EU-burgers geëvacueerd uit Soedan

maandag 24 april 2023 , 15:06

gewijzigd

KHARTOEM (ANP/AFP/DPA/RTR) - Meer dan duizend burgers van de Europese Unie zijn inmiddels geëvacueerd uit Soedan. EU-buitenlandchef Josep Borrell zegt dat het "een complexe, maar succesvolle operatie is geweest".

Nadat dit weekend Saudi-Arabië, de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk al meldden dat ze begonnen waren met het terughalen van burgers, komen ook de evacuaties van andere landen nu op gang. In Berlijn is maandag een eerste vliegtuig geland met burgers die Soedan hebben verlaten. Ook een Nederlandse vliegtuig is in de nacht van zondag op maandag vanuit de hoofdstad Khartoem naar Jordanië gevlogen.

Spanje zegt de operatie te hebben afgerond en Denemarken heeft een groep van vijftien mensen uit Soedan weten te krijgen. Zweden en Canada hebben hun diplomaten en ambassadepersoneel geëvacueerd. Italië heeft iedereen gerepatrieerd die dat wilde en Griekenland heeft met hulp van Rome en Parijs ook de meeste eigen burgers uit Soedan weten te halen.

China zegt een taskforce naar Soedan te hebben gestuurd en dat een "groep met personeel" veilig het land heeft kunnen verlaten. Japan, Indonesië en de Filepijnen hebben allemaal mensen naar de regio gestuurd om de evacuatie in goede banen te leiden.

Landen uit Afrika en het Midden-Oosten zijn net zo bezig met de evacuaties. Onder meer Libië, Irak en Libanon melden dat de acties al zijn afgerond, terwijl Tunesië maandag begint met het ophalen van burgers. De meeste van die operaties gaan niet via de lucht, maar via de haven van Port Soedan. Met name drie buurlanden van Soedan, Tsjaad, Egypte en Zuid-Soedan, denken dat er veel van hun inwoners in het geteisterde land verblijven. Tsjaad stuurt vliegtuigen voor bijna 500 burgers, Egypte schat dat het om 10.000 Egyptenaren gaat en waarschijnlijk leven er liefst 800.000 Zuid-Soedanezen aan de andere kant van de grens. Al 10.000 van hen zouden terug zijn gegaan naar Zuid-Soedan. Egypte werkt volgens plaatselijke media samen met het Soedanese leger om over beveiligde routes naar de Egyptische grens bij Wadi Halfa te gaan.

Sinds de gevechten vorige week zaterdag losbarsten zijn volgens de Verenigde Naties ten minste 427 mensen omgekomen en 3700 mensen gewond geraakt. Duizenden Soedanezen proberen te vluchten naar buurlanden om aan het conflict te ontkomen. Veel van hen gaan naar Tsjaad, waar al honderdduizenden Soedanezen zitten die voor eerder geweld waren gevlucht.

Delen

Terug naar boven