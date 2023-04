Rutte en nog acht leiders bijeen op Noordzeetop over windenergie

maandag 24 april 2023 , 3:30

OOSTENDE (ANP) - Premier Mark Rutte en klimaatminister Rob Jetten overleggen met hun collega’s uit nog acht andere Europese landen in het Belgische Oostende over het uitbreiden van windcapaciteit op de Noordzee. Nederland en het Verenigd Koninkrijk zullen tijdens de Noordzeetop een nieuwe elektriciteitsverbinding tussen de twee landen aankondigen, waaraan voor het eerst ook een Nederlands offshorewindpark direct wordt gekoppeld.

De groep landen wil van de Noordzee een grote groene elektriciteitscentrale maken. De leiders zullen een gezamenlijke verklaring ondertekenen. Vier van de negen landen spraken vorig jaar al in het Deense Esbjerg af om de capaciteit van hun windparken op zee tegen 2050 te vertienvoudigen tot 150 gigawatt (GW). Het ging toen om Nederland, België, Duitsland en Denemarken.

De coalitie is nu uitgebreid met Ierland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Luxemburg. Dat laatste landje is weliswaar volledig door land omgeven maar is volgens de Belgische gastheer van de top, premier Alexander De Croo, een "virtueel Noordzeeland".

De negen regeringen zouden de eerder door de vier landen afgesproken groene ambitie verder willen opschroeven tot 134 GW in 2030 en meer dan 300 GW in 2050. Ze zullen daarvoor nauw samenwerken, en bijvoorbeeld technologie en regelgeving op elkaar afstemmen.

Nu de stroomkabels, energie-installaties en andere infrastructuur op de Noordzee steeds belangrijker worden, moet ook de beveiliging worden aangescherpt, vinden de negen. Inlichtingendiensten waarschuwen al dat bijvoorbeeld Rusland er zou spioneren en sabotageplannen beraamt. Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen willen afspreken om dezelfde beveiliging te gebruiken om gevaren zo beter te kunnen weerstaan, heeft de Belgische justitieminister Vincent Van Quickenborne aangekondigd.

Ook de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en haar energiecommissaris Kadri Simson reizen af naar Oostende. Het gezelschap sluit na de ondertekening van de Oostende-verklaring af met een diner.

