EEA: luchtvervuiling doodt elk jaar 1200 Europese kinderen

KOPENHAGEN (ANP/AFP) - Luchtvervuiling zorgt ervoor dat jaarlijks 1200 Europese kinderen onder de achttien vroegtijdig sterven, stelt het Europees Milieuagentschap (EEA). Bovendien verhoogt de vervuiling bij jongeren op latere leeftijd de kans op chronische ziekten. Het is voor het eerst dat het EEA een specifiek op kinderen gericht onderzoek naar de effecten van luchtverontreiniging heeft uitgevoerd.

In het onderzoek zijn de grote industrielanden Rusland, Oekraïne en het Verenigd Koninkrijk niet meegenomen. Dat maakt dat het totale dodental onder kinderen in Europa wellicht nog hoger ligt.

Het EU-milieuagentschap maakte afgelopen november al bekend dat in 2020 in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en Turkije in totaal 238.000 mensen vroegtijdig overleden als gevolg van luchtvervuiling.

Ondanks recente verbeteringen blijft het niveau van vervuilende stoffen in de lucht in veel Europese landen boven de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liggen. Vooral in Oost-Europa en Italië is dit het geval.

