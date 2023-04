Borrell: EU-landen moeten patrouilleren bij Taiwan

zondag 23 april 2023 , 6:55

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/AFP) - EU-buitenlandchef Josep Borrell roept de Europese lidstaten op om te gaan patrouilleren in de Straat van Taiwan. Dat schrijft hij in een opiniestuk in de Franse krant Le Journal du Dimanche. Een week eerder benadrukte Borrell al hoe belangrijk Taiwan voor Europa is.

"Taiwan gaat ons economisch, commercieel en technologisch aan", schrijft Borrell. "Daarom roep ik de marines van de Europese lidstaten op om in de Straat van Taiwan te gaan patrouilleren om te laten zien dat Europa zich inzet voor vrijheid van scheepvaart in dit absoluut cruciale gebied."

Dinsdag zei Borrell tijdens een toespraak waarmee hij het debat over China in het Europarlement opende dat niet alleen om morele redenen een Chinese actie tegen Taiwan moet worden afgewezen. "Het is ook omdat het economisch gezien buitengewoon ernstig voor ons zou zijn, omdat Taiwan een strategische rol speelt bij de productie van de meest geavanceerde halfgeleiders."

Eerder deze maand zei de Franse president Emmanuel Macron dat Europa geen "volgeling" van Amerika moest zijn in het geval van een conflict met China over Taiwan. Zijn opmerkingen, die hij na een bezoek aan China maakte, konden rekenen op kritiek van verschillende politici in de Verenigde Staten en de EU.

Twee weken geleden hield China een driedaagse militaire oefening rond Taiwan, waarbij het onder andere een blokkade van het eiland simuleerde. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie.

