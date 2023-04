Brussel werkt aan evacuatie EU-burgers uit Soedanese hoofdstad

vrijdag 21 april 2023 , 18:35

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie treft voorbereidingen voor de evacuatie van burgers van EU-landen uit de Soedanese hoofdstad Khartoem. Maar voorlopig is het te onveilig om zo'n operatie uit te voeren, zegt een hoge EU-diplomaat. Eerst zouden het leger en de militie die in het Oost-Afrikaanse land een machtsstrijd uitvechten een wapenstilstand moeten sluiten.

De EU en de zeven landen met een ambassade in Khartoem, ook Nederland, overleggen volgens de ingewijde over manieren om hun burgers uit de stad weg te halen. Het zou gaan om ongeveer 1500 mensen. Omdat het vliegveld is gesloten denken ze over evacuatie over de weg, maar dat vereist dat de wapens minstens drie dagen zwijgen.

Volgens minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is er contact gelegd met 110 Nederlanders in Soedan. Ook hij stelt dat het nu te gevaarlijk is om hen te kunnen evacueren en eerst een staakt-het-vuren nodig is.

