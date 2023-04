EU komt met sanctie-arsenaal tegen ondermijners Moldavië

vrijdag 21 april 2023 , 18:10

BRUSSEL (ANP) - Russisch-gezinde oligarchen en anderen die proberen de onafhankelijkheid of democratie in Moldavië te ondermijnen, kunnen straks gemakkelijker worden gestraft door de EU. De 27 lidstaten hebben ingestemd met een nieuw sanctie-arsenaal dat speciaal op hen mikt, zeggen hoge EU-diplomaten.

De pro-westerse regering in Moldavië waarschuwt al geruime tijd dat Rusland zou azen op het land, dat ligt ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië. Daarvoor zou Moskou bijvoorbeeld de Moldavische zakenmagnaat Ilan Sjor inschakelen, die bijvoorbeeld Moldaviërs zou betalen om de straat op te gaan tegen de regering.

De EU kan mensen als Sjor tot dusver alleen strafmaatregelen opleggen als ze bijvoorbeeld de mensenrechten schenden, de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen of sancties tegen Rusland ontduiken. De buitenlandministers van de EU-landen keuren de nieuwe, op Moldavië toegesneden sancties volgens ingewijden maandag goed waarna ze kunnen worden ingezet.

Personen of organisaties tegen wie de nieuwe strafmaatregelen straks in stelling worden gebracht, kunnen bijvoorbeeld niet meer bij vermogen dat ze in de EU hebben ondergebracht. Ook mogen Europese bedrijven en burgers geen zaken meer met hen doen. Gestrafte personen zouden de unie niet meer in mogen. De sancties worden waarschijnlijk al snel ingezet, denkt een hoge EU-diplomaat.

Het Kremlin heeft al decennia een stevige greep op Moldavië, onder meer doordat het land erg afhankelijk is van Russisch aardgas. Rusland heeft ook troepen gelegerd in de opstandige regio Transnistrië.

Nederland is een van de landen die al langer pleitte voor een speciaal sanctieregime voor Moldavië. Omdat sancties normaliter gebruikt worden voor landen waarmee de EU overhoop ligt, waren er aanvankelijk bedenkingen.

