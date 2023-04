EU: Oekraïne heeft een derde van eerste beloofde munitie binnen

zondag 23 april 2023 , 11:32

BRUSSEL (ANP) - Een derde van de eerste munitie die de Europese Unie Oekraïne heeft beloofd is geleverd, zegt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Het gaat vooral om de granaten voor zwaar geschut waar Oekraïne om zit te springen. "De EU doet er alles aan om te leveren, en wel snel", bezweert Borrell.

De EU heeft afgesproken lidstaten voor 1 miljard euro aan munitie te vergoeden die ze uit hun voorraden aan Oekraïne kunnen leveren. Die zou er sneller kunnen zijn dan wapentuig dat nog moet worden gekocht. Oekraïne kan in de praktijk rekenen op munitie voor bijna het dubbele bedrag, omdat de lidstaten volgens afspraak meer leveren dan ze bij de unie kunnen terugvragen.

"Meer dan 600 miljoen euro aan munitie en raketten is al geleverd", twittert Borrell. En "het werk aan gezamenlijke inkoop gaat door", verzekert hij over een tweede beloofde partij munitie. Over die vracht, die gezamenlijk door de EU-landen zou moeten worden aangekocht, groeit juist het ongeduld. Frankrijk ligt dwars, omdat het beter vastgelegd wil zien dat de granaten van Europese makelij moeten zijn.

Borrell heeft de stand van zaken naar eigen zeggen besproken met de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba. Die sprak donderdag nog zijn frustratie uit over de tijd die het kost voor de EU om over de brug te komen.

De buitenlanddienst van de EU, waar Borrell leiding aan geeft, wekte aanvankelijk de indruk dat Oekraïne al twee derde had ontvangen van de uit voorraad beloofde munitie. Maar dat namen zijn ambtenaren later terug.

Ook bij het zogeheten Ramstein-overleg vrijdag van de bondgenoten van Oekraïne heeft Borrell de tussenstand gemeld, zegt hij. De EU zou bovendien inmiddels meer dan 16.000 Oekraïense militairen hebben opgeleid.

Om zowel munitie als nieuwe soldaten zit Oekraïne dringend verlegen. Het komt met name artilleriegranaten tekort nu de oorlog in bijvoorbeeld Bachmoet in een uitputtingsslag is uitgemond. Rusland maakt de laatste gebouwen die Oekraïne daar in handen heeft een voor een met de grond gelijk terwijl Oekraïense militairen zuinig moeten zijn met ieder salvo. Tegelijkertijd sprokkelt Oekraïne juist mensen, munitie en materieel om de tegenaanval te kunnen openen.

Hoeveel de Europese leveringen precies uitmaken in de oorlog is onduidelijk. Oekraïne vroeg begin dit jaar dringend om minstens 4 miljard aan munitie, maar die is duurder geworden.

