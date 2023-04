Hofvijver april: 'Heeft Spanjes vooruitstrevende regering haar reddende engel gevonden?'

maandag 24 april 2023 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - Voor Spanje is 2023 het jaar van verkiezingen. In mei kan er gestemd worden voor gewestelijke en gemeentelijke besturen en aan het einde van het jaar worden de landelijke verkiezingen gehouden. De populaire vicepremier Yolanda Díaz zou deze verkiezingen weleens de reddende engel kunnen zijn voor Spanjes vooruitstrevende regering, zo stelt Robbert Bosschart in zijn artikel voor het aprilnummer van De Hofvijver.

Verder is er deze editie aandacht voor het recente staatsbezoek van de Franse president Macron aan Nederland. Frankrijk-specialist Niek Pas concludeert dat er 'veel smeerolie voorhanden' is tussen beide landen, 'economisch, politiek en persoonlijk'. Ook Qatargate zal aan bod komen. Ruim een jaar voor de volgende Europese verkiezingen bespreekt Edgar Hoedemaker dit Brusselse corruptieschandaal en de voorlopig beperkte Europese reactie hierop.

Tot slot omvat het aprilnummer verschillende artikelen over democratische rechtsstaten die in crisis verkeren. Zo analyseert Kees Sterk de afbraak van de onafhankelijke rechtspraak in Polen en biedt Michiel Luining een korte stand van zaken wat betreft de strijd tussen de EU en Hongarije over de Europese waarden. Ondanks 'revolutionaire ontwikkelingen' de afgelopen maanden is het volgens Luining onzeker of de EU nu echt in staat zal zijn het gedrag van premier Viktor Orbán te doen veranderen.

