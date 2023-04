Brusselse plannen tegen Oekraïne-import te dun voor Oost-Europa

donderdag 20 april 2023 , 16:48

Bron: The Council of the European Union

WARSCHAU/BRUSSEL (ANP/RTR/DPA) - De maatregelen die de Europese Commissie voorstelt om te voorkomen dat Oekraïense landbouwimporten Europese boeren schaden stemmen Oost-Europese landen nog niet tevreden. Ze willen niet alleen bescherming tegen goedkoop Oekraïens graan, maar ook bijvoorbeeld vlees en zuivel.

De commissie en Polen, Hongarije, Slowakije, Roemenië en Bulgarije onderhandelen over een oplossing voor de kwestie. Het dagelijks bestuur van de EU, dat over de handel gaat, wil de "onaanvaardbare" invoerverboden die de vijf hebben uitgevaardigd van tafel.

De vijf EU-landen weren Oekraïens graan en andere landbouwproducten omdat die zich in Oost-Europa hebben opgehoopt. Dat brengt plaatselijke boeren in problemen. De voedingswaren uit Oekraïne, een ware landbouwreus, werden sinds de Russische invasie noodgedwongen via Oost-Europese landen naar de rest van de wereld vervoerd. Maar door de ingezakte prijzen en logistieke problemen vinden ze hun weg niet meer.

De commissie stelt voor tot eind juni alleen nog tarwe, maïs, zonnebloempitten en koolzaad uit Oekraïne toe te laten dat bestemd is voor andere EU-landen of verder buitenland. Bovendien wil zij nog eens 100 miljoen euro uittrekken om de schade te vergoeden van gedupeerde boeren in de vijf 'grenslanden'.

