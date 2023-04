EU-parlement stemt in met onderhandelingsmandaat over hervormingen asiel- en migratiebeleid

donderdag 20 april 2023 , 16:48

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft donderdag in Straatsburg een pakket wetsvoorstellen goedgekeurd over de hervorming van het Europese asiel- en migratiebeleid. Het is nu wachten op de lidstaten om de onderhandelingen te kunnen starten over definitieve wetgeving die de migratiestromen moet inperken en in betere banen leiden. De EU-regeringen kunnen het echter al maanden niet eens worden over het politiek gevoelige onderwerp.

Het parlement schaarde zich met ruime meerderheid achter het nieuwe asiel- en migratiepact dat de Europese Commissie al in september 2020 presenteerde. Daarin staan onder meer de criteria die bepalen welke lidstaat een asielaanvraag moet behandelen, en worden snellere procedures voorgesteld voor asielzoekers aan de Europese buitengrenzen en voor het terugsturen van migranten die geen recht op een verblijf in de EU hebben. Ook is een solidariteitsmechanisme voorzien voor lidstaten die onder grote migratiedruk staan.

De Europese Commissie en het parlement willen graag een deal over het migratiebeleid vóór de Europese verkiezingen in mei 2024. Maar de lidstaten zijn al jaren verdeeld. Ze zijn het tot nu toe alleen eens over de screeningsregels aan de buitengrenzen.

Volgens staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) werkt de zogeheten Dublin-verordening niet. Hierin is geregeld welk EU-land verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek. "In het pact dat we als 27 landen sluiten moeten verplichte grenscontroles en verplichte registratie komen, maar daar hoort ook in dat er afspraken zijn over terugkeer naar het land van binnenkomst", zei hij eerder deze week tijdens een bezoek aan Italië tegen De Telegraaf.

De migrantenstroom is de afgelopen tijd weer toegenomen. De Italiaanse premier Giorgia Meloni sluit de komst van 900.000 migranten naar Italië de komende tijd niet uit.

