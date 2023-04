EU-parlement akkoord met eerste wetgeving voor cryptomarkt

donderdag 20 april 2023 , 13:25

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft ingestemd met de eerste Europese regelgeving voor de cryptomarkt. De wetgeving is bedoeld om schimmige en criminele activiteiten met betalingen met cryptovaluta als bitcoins, zoals witwassen, te bedwingen.

Uitgevers van cryptomunten worden verplicht informatie te publiceren waarin ze de achterliggende technologie en risico's voor de consument uitleggen. Cryptoplatformen moeten net als banken witwassen via cryptomunten opsporen en verdachte transacties melden. In Nederland wordt al aan die regulering gewerkt.

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) is ingenomen met de eerste stappen, al moet er volgens hem nog veel meer gebeuren. "De cryptosector wil graag serieus genomen worden maar neemt onvoldoende verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze economie en samenleving", stelt hij. "Zeker in een onwelwillende sector met veel dubieuze praktijken is strikte regulering nodig om het publieke belang veilig te stellen."

Volgens Tang, die namens de sociaaldemocraten in het EU-parlement onderhandelde, zijn de aangenomen wetten "een gamechanger" maar zijn niet alle problemen opgelost. "Ook met deze regulering blijft de kans op rotte appels bestaan. Deze wet zal niet de laatste zijn."

