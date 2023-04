Adema ziet kleine opening in Brussel om te lobbyen voor pulsvisserij

donderdag 20 april 2023 , 15:23

DEN HAAG (ANP) - Het pleidooi van de Europese Commissie om bodemvisserij in beschermde natuurgebieden te verbieden, stuit op verzet van Nederland en andere kustlanden als Frankrijk en Spanje. Dat biedt volgens landbouwminister Piet Adema een kleine opening om in Europa opnieuw te pleiten voor de legalisering van pulsvisserij, dat hij ziet als een duurzame manier om toch te blijven vissen. Maar, zo tempert de minister de verwachtingen tijdens een debat in de Tweede Kamer, tot nu toe valt de steun tegen.

Tegen het zere been van Nederlandse vissers werd pulsvisserij in 2021 definitief verboden in Europa. Tientallen schepen mochten bij wijze van experiment gebruikmaken van deze techniek om te vissen met stroomstootjes op platvissen en hebben hier ook flinke investeringen voor gedaan. Dat stuitte op verzet van Franse vissers, die het gebruik van deze efficiënte vismethode zagen als oneerlijke concurrentie. Het verbod kwam er ook op initiatief van de Fransen.

Nu zijn het diezelfde Franse vissers die demonstreren tegen het verbod op bodemvisserij in beschermde wateren. Parijs staat daarmee aan de kant van Nederland en andere kustlanden als Duitsland en Spanje. Adema zegt hier veel contact over te hebben met deze Europese lidstaten. Hij vindt de plannen veel te ingrijpend voor de Noordzeevisserij. Bovendien denkt de minister dat een verbod om een deel van de Noordzee te bevissen voldoende is om de natuur te beschermen.

De minister ziet pulsvisserij als een duurzaam alternatief voor de traditionele boomkor waardoor een verbod op bodemvisserij niet nodig is. De zeebodem hoeft er minder voor te worden omgeploegd, er is minder bijvangst en vissers verbruiken er minder brandstof door. "Als er een moment is om dat op de agenda te zetten, dan is het nu", zegt Adema. Tot zijn spijt ziet hij de discussie nog niet verschuiven. De steun voor pulsvisserij is naar zijn inschatting nog steeds "fragiel".

Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren) vindt pulsvisserij helemaal niet zo duurzaam. Want, zo redeneert hij, deze methode is efficiënter en werkt dus overbevissing in de hand. Pulsvissers kunnen ook werken in gebieden waar ze met de boomkor niet zouden komen. Adema pareert dat visquota voorkomen dat er te veel vis uit de zee wordt gehaald. Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging vindt het pleidooi voor pulsvisserij van de minister in Brussel "zeer terecht".

