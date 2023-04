EU-parlement wil snelle start toetredingsonderhandelingen Moldavië

woensdag 19 april 2023 , 18:36

Bron: The Council of the European Union

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement wil dat de EU nog voor het einde van dit jaar de onderhandelingen met de Republiek Moldavië start over toetreding tot de Europese Unie. In een resolutie stelt het parlement dat dit kan zodra het tussen Roemenië en Oekraïne gelegen landje nog negen benodigde stappen heeft gezet om te voldoen aan de EU-eisen.

Het EU-parlement prijst de "aanzienlijke inspanningen van de Moldavische autoriteiten" om de gevraagde hervormingen in het land uit te voeren en "het leiderschap en de politieke moed van president Maia Sandu". In het arme land probeert een pro-Russische beweging de regering te destabiliseren, terwijl de energiesector in Moldavië volgens de Europarlementariërs door Rusland wordt gechanteerd.

Ook minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is vol lof. Hij was woensdag in Moldavië om er een Nederlandse ambassade te openen. Daarbij sprak hij zijn "bewondering en steun uit voor het ambitieuze hervormingsprogramma van de regering en voor haar vastberadenheid om de Europese integratie van Moldavië voort te zetten". Volgens Hoekstra heeft Nederland groot belang bij veiligheid en stabiliteit aan de oostgrens. En is het belangrijk dat de democratie en de rechtsstaat in Moldavië versterkt worden, aldus de bewindsman.

Moldavië vroeg kort na de Russische invasie in Oekraïne begin 2022, in navolging van Oekraïne, het EU-lidmaatschap aan. In juni 2022 verklaarde de EU Oekraïne en Moldavië beide tot kandidaat voor toetreding tot de EU.

