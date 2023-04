Weg vrij voor EU-verdrag met Afrika over klimaat en migranten

woensdag 19 april 2023 , 17:49

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is het na jaren eens geworden over een nieuw verdrag met ontwikkelingslanden in Afrika, de Cariben en de Stille Zuidzee over onder meer klimaat en migratie. Hongarije heeft zijn verzet gestaakt, meldt Zweden, de huidige EU-voorzitter.

Het zogeheten Cotonou-verdrag is ruim twintig jaar oud en moest dringend bij de tijd worden gebracht. De nieuwe versie moet het bijvoorbeeld gemakkelijker maken voor de EU om illegale migranten terug te sturen. Daar staat tegenover dat legale migranten eenvoudiger naar Europa moeten kunnen reizen. Ook bevat het verdrag afspraken over samenwerking om klimaatverandering tegen te gaan.

Alle EU-landen konden zich al geruime tijd vinden in de nieuwe afspraken, maar Hongarije lag dwars. Het verdrag zou het moeilijker maken om migranten te weren en Hongarijes conservatieve omgang met seksuele minderheden vol te houden, meende de regering in Boedapest. Dat wekte steeds meer ongeduld en ergernis, zeker nu de EU noodgedwongen juist veel werk wil maken van migratie- en klimaatbeleid. Ook wegens de wereldwijde spanningen door de Russische oorlog tegen Oekraïne is de unie er veel aan gelegen de banden met ontwikkelingslanden aan te halen.

Het nieuwe Post-Cotonou-verdrag regelt de samenwerking van de EU met 79 landen, vooral in Afrika ten zuiden van de Sahara. Ook zestien landen in de Cariben en vijftien in de Stille Oceaan nemen deel.

