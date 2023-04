Nederland voor Europese rechter gedaagd om buitenlandse truckers

woensdag 19 april 2023 , 14:33

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie sleept Nederland voor de Europese rechter omdat het EU-regels voor vrachtwagenchauffeurs uit andere EU-landen maar niet invoert. Ze vraagt het Europees Hof van Justitie om Nederland een boete en/of dwangsom op te leggen.

De Europese regels moeten onder meer voorkomen dat vrachtwagenchauffeurs uit andere EU-lidstaten worden uitgebuit. Zo schrijven ze voor wanneer truckers voor ritten in Nederland evenveel betaald moeten krijgen als hun Nederlandse collega's. Ook worden hun arbeidsomstandigheden beter gewaarborgd.

Maar Nederland heeft, net als Portugal, deze Europese richtlijn nog altijd niet overgenomen in zijn eigen wetgeving. Dat had ruim een jaar geleden al gebeurd moeten zijn. De twee EU-landen zijn daar al meermaals op gewezen, zegt de commissie. Het dagelijks bestuur van de EU neemt daarom nu de volgende stap in de zogeheten inbreukprocedure: de gang naar de rechter.

