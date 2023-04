Premier Luxemburg haalt in EU-parlement uit naar lhbti-wet Orbán

woensdag 19 april 2023 , 13:15

STRAATSBURG (ANP) - De premier van Luxemburg Xavier Bettel heeft in het Europees Parlement uitgehaald naar zijn Hongaarse ambtgenoot Viktor Orbán over diens omstreden lhbti-wetgeving. "Het is toch ongelofelijk dat mensen stemmen proberen te ronselen over de rug van minderheden", zei Bettel, die in 2015 als eerste zittend EU-regeringsleider met zijn vriend trouwde.

"Als iemand hier van mening is dat men homoseksueel wordt door tv te kijken, of als iemand hier denkt dat hij homoseksueel wordt als men een lied hoort, dan begrijpt u er niets van", betoogde hij. "Het moeilijkste voor een homoseksueel is om zichzelf te aanvaarden. De dag waarop ik mijzelf heb aanvaard was de gelukkigste dag van mijn leven."

De regering van premier Orbán voerde twee jaar geleden wetgeving tegen het "promoten" van homoseksualiteit en "transgenderideologie" in. De Europese Commissie sprak van een "schande" en heeft Boedapest twee weken geleden voor het Europees Hof van Justitie gedaagd. Volgens critici brengt de wet seksuele minderheden in Hongarije verder in het nauw.

In het EU-parlement, waar hij een speech hield met als thema Dit is Europa, zei Bettel: "Hen stigmatiseren en zeggen dat het de schuld is van de opvoeding, de tv, de radio of muziek, dat kan toch niet?"

"Wij vragen geen solidariteit, geen medeleven. Maar wel respect", aldus de 50-jarige Luxemburger, die meteen nadat hij in 2013 premier werd het homohuwelijk in zijn thuisland legaliseerde. Hij riep het EU-parlement op te blijven vechten voor mensenrechten, de rechtsstaat en grondrechten van burgers.

De rechtszaak van de Europese Commissie tegen de Hongaarse homowet wordt gesteund door vijftien EU-lidstaten, waaronder Nederland en Luxemburg.

