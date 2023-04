Premier België wil met Rutte vragen om meer rek in stikstofregels

woensdag 19 april 2023 , 12:58

BRUSSEL (ANP) - België wil samen met Nederland de Europese Commissie overhalen om de overgang op duurzame energie voorrang te geven op het terugdringen van de stikstofuitstoot. De Belgische premier Alexander De Croo zal dat maandag zeker bij commissievoorzitter Ursula von der Leyen aansnijden als hij haar met collega Mark Rutte spreekt op een top in Oostende, zegt hij.

Nederland en België zitten beide klem tussen de noodzaak om bijvoorbeeld meer windmolens te plaatsen en de eis om minder stikstof uit te stoten, stelt De Croo. Op de korte termijn bijten die elkaar soms. Zo levert de bouw tijdelijk extra stikstof op. Terwijl niet alleen het klimaat maar ook de natuur op de lange duur daarbij juist zijn gebaat.

Voor die redenering is Von der Leyen "wel gevoelig", schat De Croo in, vooruitblikkend op de zogeheten Noordzeetop van maandag. Hij wil de commissie daar vragen om tijdelijke flexibiliteit in doelen en regels. Al heeft de Belgische premier "geen concrete doelstellingen" voor ogen, hij hoopt wel "dat mevrouw Von der Leyen een luisterend oor heeft naar dat soort zaken want dat zou ons wel kunnen helpen".

"In Nederland en België is de kar echt overladen", aldus De Croo. Dat er grote inspanningen worden gevraagd om klimaatverandering tegen te gaan "begrijpt intussen iedereen", maar "het stikstofprobleem daarbovenop is natuurlijk wel veelgevraagd". De liberaal wil naar eigen zeggen niet morrelen aan de doelen, "maar de vraag is: hoe kom je er?".

België worstelt net als Nederland met het beperken van stikstofschade aan natuurgebieden. Uit angst voor een vergunningenstop besloot de Vlaamse regering onlangs tot stevig ingrijpen, al kostte dat haar bijna de kop.

Op de Noordzeetop bespreken Nederland en België met zeven naburige landen ambitieuze plannen om een groot deel van hun energie te halen uit windparken op de Noordzee.

