Polen en Oekraïne sluiten deal over doorvoer graan

dinsdag 18 april 2023 , 19:25

Bron: The Council of the European Union

WARSCHAU (ANP/AFP/RTR) - Polen en Oekraïne hebben een deal gesloten over de doorvoer van Oekraïens graan. Afgelopen weekend verbood Polen nog de import van graan uit Oekraïne om zo eigen boeren te beschermen.

Volgens de Poolse landbouwminister Robert Telus komt er nu een systeem om ervoor te zorgen dat het graan door zijn land vervoerd kan worden, maar niet op de Poolse markt terechtkomt. Volgens Telus zullen die transporten worden gemonitord en verzegeld. "We hebben een mechanisme opgezet waarbij zelfs niet 1 ton graan in Polen blijft", aldus Telus na gesprekken met Oekraïense regeringsfunctionarissen in Warschau.

De Poolse ontwikkelingsminister Waldemar Buda zei dat de deal vanaf vrijdag in werking treedt, maar dat een importverbod voor Oekraïense levensmiddelen voor verkoop in Polen wel in stand blijft. Naast graan staat ook onder meer honing uit Oekraïne op de lijst met verboden producten.

Oekraïne kan veel minder graan dan normaal via havens aan de Zwarte Zee vervoeren en daardoor komt er meer over land binnen in landen in Centraal-Europa. Daardoor staan de prijzen daar onder druk. Poolse boeren kwamen daartegen in protest. In Hongarije en Slowakije geldt ook een importverbod voor Oekraïens graan. Roemenië en Bulgarije zouden nog kijken naar een verbod.

De Europese Commissie hekelde de invoerverboden voor Oekraïens graan en andere landbouwproducten die Polen, Hongarije en Slowakije hebben ingesteld. Volgens Brussel zijn die onacceptabel omdat handelsbeleid iets is waarover alleen de commissie mag beslissen. Lidstaten kunnen niet zelfstandig beslissingen nemen daarover, aldus Brussel.

Delen

Terug naar boven