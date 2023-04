Brussel wil betere bescherming 'gevoelige' investeringen in China

dinsdag 18 april 2023 , 11:46

Bron: The Council of the European Union

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie komt de komende maanden met voorstellen over Europese investeringen in ‘gevoelige technologieën’ in andere landen, zoals China. Die zullen onderdeel worden van een nieuwe economische veiligheidsstrategie, zei voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een debat over de relatie tussen de EU en China in het Europees Parlement in Straatsburg.

Het is volgens Von der Leyen dringend tijd voor nieuwe instrumenten om een aantal essentiële Europese sectoren beter te beschermen. "We moeten zorgen dat onze bedrijven hun kennis, kapitaal en mogelijkheden niet kwijtraken aan degenen die onze systeemrivalen zijn", stelt Von der Leyen, die vorige maand in Beijing bij president Xi Jinping op bezoek was. Volgens haar moet voorkomen worden dat met name nieuwe Europese technologieën weglekken naar de Chinezen, om ze voor militaire doeleinden of spionage in te zetten.

De EU is druk bezig met het herzien van de economische en politieke betrekkingen met China, "zonder de banden te verbreken", aldus Von der Leyen, "maar de relatie moet wel dringend in evenwicht worden gebracht". Volgens haar moet de EU haar eigen Chinabeleid uitwerken maar wel met haar partners rekening houden. Ze noemde daarbij niet expliciet de Verenigde Staten, waar zij volgens critici te veel de oren naar laat hangen. Onlangs waarschuwde secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties de EU-leiders zich niet door de VS te laten verleiden om China te isoleren.

Delen

Terug naar boven