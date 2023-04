Europarlementariërs Chahim en De Lange tevreden over nieuwe 'Fit for 55'-maatregelen

dinsdag 18 april 2023 , 14:30

DEN HAAG (PDC) - Europarlementariërs Mohammed Chahim (PvdA) en Esther de Lange (CDA) zijn tevreden over de verschillende maatregelen die het Europees Parlement vandaag aanneemt als onderdeel van het 'Fit for 55'-pakket. Voorafgaand aan de stemmingen in het Europees Parlement gaven deze Nederlandse Europarlementariërs, beiden rapporteur op onderdelen van dat pakket, een persbriefing. Het pakket is onderdeel van de Europese Green Deal, waarmee de Commissie-Von der Leyen klimaatverandering probeert te bestrijden. De maatregelen zijn bedoeld om de uitstoot van stikstof aanzienlijk terug te brengen. In 2030 moet de uitstoot van de Europese Unie met 55 procent verminderd zijn ten opzichte van de uitstoot van 1990.

Allereerst spraken de Europarlementariërs over de aanscherping van het Europees emissiehandelssysteem (ETS). In de nieuwe versie, waar het Parlement vandaag zijn goedkeuring voor uitsprak, zal deze maatregel ook in onder meer de bouw en in het wegvervoer gaan gelden. Wat het Europees Parlement betreft, zullen meer sectoren gaan werken met certificaten om stikstof te mogen uitstoten. Dit zou moeten leiden tot een sterke vermindering van de Europese stikstofuitstoot. Mohammed Chahim is voor de Europese fractie S&D schaduwrapporteur op dit dossier. Hij vindt het goed dat de EU met duidelijke kaders komt op dit gebied. Ook Esther de Lange, die namens de EVP-fractie onderhandelaar is op het 'Fit for 55'-pakket, is tevreden over deze ontwikkeling. Het aangescherpte emissiehandelssysteem zal volgens haar "de grootste klapper" moeten vormen wat betreft de reductie van de stikstofuitstoot.

Het Europees Parlement ging vandaag ook akkoord met de invoering van het mechanisme voor een koolstofgrenscorrectie (CBAM). Zowel Chahim, die rapporteur is op dit dossier, als De Lange zijn ook zeer tevreden over deze ontwikkeling die volgt op lange en vaak zware onderhandelingen. Als dit mechanisme in werking treedt, zal er een koolstofprijs betaald moeten worden voor de import van bepaalde producten uit landen die lage klimaatambities hebben. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen dat bedrijven hun productie verplaatsen naar landen waar zij veel mogen uitstoten en om voor eerlijkere concurrentie te zorgen voor Europese bedrijven die zich wel aan stikstofmaatregelen moeten houden. Daarnaast moet het bedrijven buiten de EU aanmoedigen te werken aan het terugbrengen van hun stikstofuitstoot. Het werk van de EU is daarmee nog niet klaar, volgens de Europarlementariërs. Zo wijst De Lange erop dat er bijvoorbeeld nog maar weinig geregeld is om de concurrentiepositie van exporterende Europese bedrijven te verbeteren ten opzichte van bedrijven in landen waar geen streng stikstofbeleid geldt.

Tot slot heeft het Parlement vandaag ook haar goedkeuring uitgesproken over het Sociaal Klimaatfonds (SCF). De Lange, die voor haar fractie rapporteur is op dit dossier, benadrukt dat deze maatregel essentieel is voor het vergroten van het draagvlak onder EU-burgers voor het stikstofbeleid. Lidstaten kunnen uit dit fonds putten om de door maatregelen getroffen huishoudens financieel te ondersteunen en om investeringen en maatregelen die leiden tot een vermindering van de stikstofuitstoot beter mogelijk te maken. Op deze manier probeert de EU te compenseren voor de negatieve gevolgen van de stikstofmaatregelen. Beide Europarlementariërs benadrukken echter dat het fonds hier waarschijnlijk nog niet genoeg voor zal zijn, er is meer nodig. Chahim verwacht dat de EU in de toekomst meer gebruik zal maken van dergelijke, zeer specifieke en gestructureerde fondsen om te kunnen garanderen dat de lidstaten het beschikbare geld ook echt gebruiken waarvoor het bedoeld is. Dit is al vaker een probleem geweest bij eerdere, breder opgezette EU-fondsen.

Bron: Persbriefing over het Fit-for-55 pakket - Europees Parlement

Delen

Terug naar boven