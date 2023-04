Europese banken investeren in verboden bestrijdingsmiddelen, blijkt uit onderzoek

dinsdag 18 april 2023 , 3:07

Bron: © European Union, 2019

MEDIAWATCH (NEDERLANDS DAGBLAD/DE GROENE AMSTERDAMMER) - Europese ontwikkelingsbanken investeren in landbouwprojecten waar pesticiden worden ingezet die in de EU verboden zijn. Ook de Nederlandse FMO investeert in plantages waar gevaarlijke gifstoffen worden gebruikt.

Op eigen grondgebied wil de Europese Unie het gebruik van pesticiden in 2030 gehalveerd hebben. De meest schadelijke chemicaliën zijn zelfs helemaal verboden, omdat ze zo gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Maar in ontwikkelingslanden worden mensen wél blootgesteld aan die gifstoffen. En dat wordt gefinancierd met EU-geld, blijkt uit onderzoek van Lighthouse Reports, in samenwerking met het Nederlands Dagblad, de Groene Amsterdammer, Mediapart (Frankrijk), El Surtidor (Paraguay) en IWatchAfrica (Ghana).

Vanuit de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO gaat ruim 7 miljoen euro naar het Arbaro Fund, een investeringsfonds dat dat geld stopt in zogenaamd ‘duurzame’ boomplantages. Onder meer in twee eucalyptusplantages in Paraguay.

FMO stelt in een reactie dat de pesticiden die in Paraguay worden gebruikt, niet vallen onder een ‘internationaal verbod’, omdat de bank EU-wetgeving beschouwt als een ‘regionaal verbod’.

