EU-ambassadeur in Khartoem aangevallen

maandag 17 april 2023 , 23:09

Bron: The Council of the European Union

KHARTOEM/BRUSSEL (ANP) - De ambassadeur van de Europese Unie in Soedan is maandagavond in zijn ambtswoning in de hoofdstad Khartoem aangevallen. EU-buitenlandchef Josep Borrell meldt dat op Twitter.

"De beveiliging van diplomatieke gebouwen en medewerkers is een primaire verantwoordelijkheid van de Soedanese autoriteiten en een verplichting onder internationaal recht, aldus Borrell. Hij gaf niet aan hoe het gaat met ambassadeur Aidan O'Hara, maar een woordvoerder zei later tegen persbureau AFP dat de Ierse gezant "oké" is.

Sinds afgelopen zaterdag zijn bij gevechten in Soedan al zeker 185 mensen omgekomen en meer dan 1800 mensen gewond geraakt door vijandelijkheden tussen de Soedanese strijdkrachten en de Rapid Support Forces (RSF). De VS, de VN en de EU hebben opgeroepen tot een staakt-het-vuren.

