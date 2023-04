Algemene Europese Beschouwingen in de Eerste Kamer morgen van start

maandag 17 april 2023 , 15:30

DEN HAAG (PDC) - Morgen vinden de Algemene Europese Beschouwingen van 2023 plaats in de Eerste Kamer. De Algemene Europese Beschouwingen is het jaarlijkse debat waarin de Eerste Kamerleden het gesprek aangaan met de minister (en eventueel de staatssecretaris) van Buitenlandse Zaken over de laatste ontwikkelingen in het Europese integratieproces. Bij het debat in de Eerste Kamer zal minister Wopke Hoekstra morgen aanwezig zijn.

Ter voorbereiding op het debat heeft een delegatie van de Eerste Kamer-commissie Europese Zaken op 5 en 6 maart een werkbezoek gebracht aan de Europese instellingen in Brussel. Daar spraken zij onder andere met Eurocommissarissen Margaritis Schinas en Didier Reynders over migratie en rechtsstatelijkheid in de Europese Unie.

Op basis van het werkprogramma van 2023 van de Europese Commissie hebben de Eerste Kamerleden namelijk al de dossiers geselecteerd die voor hen prioriteit hebben in het Europees Werkprogramma Eerste Kamer 2023. Samen met de 'Staat van de Europese Unie,' waarin de regering verantwoording aflegt over de Nederlandse positie in de EU, vormt dit document de basis voor het debat.

Tijdens de Algemene Europese Beschouwingen komen niet alleen de beleidsthema's uit het werkprogramma van de Europese Commissie aan bod, maar wordt ook in bredere zin gekeken naar de Nederlandse positie in de Europese Unie. Zo werd tijdens de Algemene Europese Beschouwingen van 2022 de motie-Koole ingediend - en later ook aangenomen - over informatievoorziening over de Europese Unie voor Nederlandse burgers. In de motie wordt de regering verzocht een meerjarig plan op te stellen met de daarbij behorende middelen om Nederlandse burgers actief en evenwichtig te informeren over de Europese Unie en de ambitie van Nederland daarin. De motie werd tot op heden nog niet uitgevoerd.

Tijdens de Algemene Europese Beschouwingen zullen diverse Europese beleidsthema's aan bod komen, waaronder de volgende:

Democratie en rechtsstaat EU-lidstaten onder druk

Op 13 juli 2022 heeft de Europese Commissie haar derde EU-rechtsstaatrapport uitgebracht met daarin een overzicht van de staat van de rechtsstaat in de Europese lidstaten. In verschillende Europese landen staan democratie en rechtsstaat momenteel onder druk. De Commissie en het Europees Parlement maken zich het meest zorgen over de democratie en de rechtsstaat in de lidstaten Polen en Hongarije.

Beleid uitbreiding

Op 12 oktober 2022 heeft de Europese Commissie haar jaarlijkse update over het uitbreidingsbeleid gepubliceerd, waarin ze de voortgang van de kandidaat-lidstaten in 2022 vaststelt. Om lid te kunnen worden van de Europese Unie moeten landen aan een aantal voorwaarden voldoen: de Kopenhagen-criteria. De status van deze criteria in de kandidaat-lidstaten worden jaarlijks geüpdatet. Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het lidmaatschap van het land een belangrijk actueel thema geworden.

Green Deal

De Europese Green Deal blijft ook in 2023 een van de meest actuele thema's in de Europese Unie en is altijd in ontwikkeling. Op 1 februari 2023 presenteerde de Europese Commissie het Green Deal Industrial Plan (GDIP), dat de vergroening van de Europese industrie moet ondersteunen en versnellen.

