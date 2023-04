Europese Commissie hekelt invoerverboden Oekraïens graan

zondag 16 april 2023 , 14:02

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP/RTR) - De invoerverboden voor Oekraïens graan en andere landbouwproducten die Polen en Hongarije hebben ingesteld zijn "niet acceptabel". Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie gezegd. Handelsbeleid is namelijk iets waarover alleen de Commissie mag beslissen en landen kunnen daarom niet zelfstandig beslissingen nemen daarover.

Polen en Hongarije kondigden verboden aan op de invoer van Oekraïens graan. Oekraïne kan veel minder graan dan normaal via de Zwarte Zee vervoeren en daardoor komt er meer over land binnen in landen in Centraal-Europa. Daardoor staan de prijzen daar onder druk. De importverboden waren volgens de landen dan ook nodig om de eigen boeren te beschermen.

De Poolse regering kwam pas in actie na protesten van boeren. Voor regeringspartij Wet en Rechtvaardigheid (PiS) kwamen die protesten in een verkiezingsjaar zeer ongelegen. Het importverbod is compleet, benadrukte minister van ontwikkeling en technologie Waldemar Buda op Twitter. Dat betekent dat de goederen ook niet door Polen mogen worden vervoerd.

Het Oekraïense ministerie van Landbouwbeleid zei zaterdag het besluit van Polen te betreuren. "Poolse boeren hebben te maken met een moeilijke situatie, maar we benadrukken dat Oekraïense boeren met de moeilijkste situatie te maken hebben", aldus het ministerie. Oekraïne stelde voor om in de komende dagen tot een nieuwe overeenkomst te komen, die beide partijen tevreden maakt.

Polen wil wel praten met Oekraïne om afspraken te maken over een systeem dat ervoor moet zorgen dat landbouwgoederen die doorgevoerd worden niet op de Poolse markt terecht kunnen komen. Volgens het Oekraïense staatspersbureau Ukrinform wordt daar maandag voor het eerst over gepraat.

Hoewel de hoeveelheden lager waren dan voor de oorlog, vervoerde Oekraïne dankzij de met Rusland, Turkije en de Verenigde Naties gesloten graandeal nog altijd verreweg het grootste deel van zijn landbouwproducten via de Zwarte Zee. Volgens Oekraïne ging het om circa 3 miljoen ton graan per maand tegen 200.000 ton graan die via Polen naar andere Europese havens werd vervoerd. Daarnaast komen er maandelijks nog zo'n 300.000 tot 500.000 ton oliën, suiker, eieren, vlees en andere producten Polen binnen.

Delen

Terug naar boven