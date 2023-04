EU-landen eens over financiering extra munitie voor Oekraïne

donderdag 13 april 2023 , 15:47

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen zijn het eens geworden over de financiering van extra munitie voor Oekraïne. Er wordt 1 miljard euro uit de zogeheten Europese vredesfaciliteit vrijgemaakt voor de levering van munitie uit hun arsenalen, maakt EU-buitenlandchef Josep Borrell bekend.

Door het besluit om het wapenfonds opnieuw aan te spreken kunnen lidstaten die munitie uit bestaande voorraden doneren aan de Oekraïense strijdkrachten of bestellingen van dit voorjaar voorrang geven daar deels voor worden vergoed. Omdat ze ongeveer de helft terugkrijgen zou de maatregel goed zijn voor bijna 2 miljard aan artilleriemunitie.

De oorlog in Oekraïne is uitgemond in een slijtageslag en het land dreigt die te verliezen als zijn bondgenoten niet snel meer munitie sturen, vooral artilleriegranaten voor bijvoorbeeld de Nederlandse en Duitse pantserhouwitsers. Volgens Borrell "toont de maatregel de eensgezinde vastberadenheid van de EU aan om door te gaan met het steunen van het zelfverdedigingsrecht van Oekraïne tegen de meedogenloze Russische agressor."

Het besluit maakt deel uit van een "driesporenbeleid" om dreigende munitietekorten in Oekraïne aan te pakken. Zo zou nog eens een miljard uit hetzelfde wapenfonds moeten gaan naar de gezamenlijke inkoop van nieuwe munitie. Ook wil de EU de decennialang ingekrompen wapenindustrie helpen en aanmoedigen om de productie op te voeren.

