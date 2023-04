Rechter beboet president Slowaakse centrale bank in omkopingszaak

donderdag 13 april 2023 , 14:02

BRATISLAVA (ANP/RTR) - Peter Kazimir, de president van de Slowaakse centrale bank en bestuurder bij de Europese Centrale Bank (ECB) heeft een boete van 100.000 euro gekregen. Die werd opgelegd door een rechtbank in Slowakije, die hem veroordeelde in een omkopingszaak. De aanklacht had betrekking op het handelen van Kazimir als voormalig minister van Financiën in Slowakije. De openbaar aanklager heeft aangegeven in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Kazimir, die minister was van 2012 tot 2019, heeft de beschuldigingen altijd ontkend. De Slowaakse nieuwssite Aktuality meldde in oktober 2021 gesproken te hebben met verschillende bronnen die aangaven dat Kazimir smeergeld zou hebben betaald aan een voormalig hoofd van de Slowaakse belastingdienst. Het zou gaan om een bedrag van 50.000 euro.

Na de aanklacht gaf Kazimir aan niet van plan te zijn de functie van centralebankpresident neer te leggen. "Deze beschuldiging houdt niet direct verband met de activiteiten van de Nationale Bank", zei Kazimir destijds. "Ik heb geen misdaad begaan en ik zal mijn plichten als gouverneur blijven vervullen."

De premier van Slowakije Eduard Heger heeft Kazimir na de gerechtelijke uitspraak in een Facebookbericht opgeroepen zijn functie neer te leggen.

