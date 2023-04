Europees Parlement maakt EU-subsidies voor Lelylijn mogelijk

donderdag 13 april 2023 , 11:29

Bron: Nuno Morão

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft de beoogde Lelylijn, de lijn Zwolle-Münster en de lijn Emmen-Rheine toegevoegd aan het Europese spoornetwerk. Daarmee komen de lijnen in aanmerking voor Europese subsidies.

De parlementscommissie transport heeft de verbindingen op de lijst van het zogeheten Trans-Europese Netwerk(TEN-T) gezet. Dat verbindt nationale netwerken, bijvoorbeeld snelwegen, spoorlijnen of energienetten met elkaar. Met de stap komen Europese subsidies en realisatie dichterbij.

Europarlementariër en transportwoordvoerder Tom Berendsen (CDA) is blij dat het parlement "de grote toegevoegde waarde" van de grensoverschrijdende treinverbindingen ziet. Daarmee "helpen we onze grensregio's niet alleen bij het ontsluiten van een enorm Europees achterland, maar zorgen we ook voor een betere mobiliteit binnen die regio's. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk inwoners en bedrijven er hun voordeel mee doen", zegt hij.

