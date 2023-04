Macron: Franse positie over Taiwan niet veranderd

donderdag 13 april 2023 , 8:34

Bron: The Council of the European Union

AMSTERDAM (ANP) - De Franse positie over Taiwan is niet veranderd, zei de Franse president Emmanuel Macron op de laatste dag van zijn staatsbezoek aan Nederland. Hij reageerde voor het eerst op de internationale storm van kritiek op zijn opmerkingen over Taiwan.

"Wij willen een conflict vermijden. Wij willen de status quo behouden" als het gaat om Taiwan, zei Macron. Hij zei dit standpunt ook te hebben overgebracht aan de Chinese president Xi Jinping. Direct na het bezoek van Macron begon China een grote militaire oefening bij Taiwan.

Voorafgaand aan het bezoek had Macron met de Amerikaanse president Joe Biden overlegd. Frankrijk is volgens hem een bondgenoot van de Verenigde Staten. Maar een bondgenoot zijn betekent niet dat je een "vazal" moet zijn, voegde hij eraan toe.

Na een bezoek aan China vorige week verklaarde Macron dat de Europese Unie niet moet worden meegezogen in een crisis tussen de Verenigde Staten en China over Taiwan. Ook zou Europa minder afhankelijk moeten worden van de VS. Internationaal was er veel kritiek op zijn uitlatingen.

Onder meer in Oost-Europese landen viel het interview slecht. Die landen zijn zeer gehecht aan de band met Washington. Zij wezen erop dat de Amerikaanse militaire hulp hard nodig is in Oekraïne. Militair gezien kan de Europa niet zonder de VS.

Ook in de Tweede Kamer waren er negatieve reacties op de woorden van het Franse staatshoofd. "Suggereren dat Taiwan niet ons probleem is, is een strategische fout", twitterde Ruben Brekelmans (VVD). Ook D66 en GroenLinks waren ontstemd.

Premier Mark Rutte en Macron probeerden duidelijk te maken dat er geen verschil van mening is. Rutte benadrukte daarbij wel dat de band tussen Europa en de Verenigde Staten "essentieel" is. Nederland is van oudsher een groot voorstander van een warme band met de Verenigde Staten.

Maar Rutte zei ook dat de Europese Unie zijn "geopolitieke positie moet markeren". De Europese Unie moet minder afhankelijk worden. Hij herhaalde dat de EU niet het speelveld moet zijn, maar een speler op het internationale toneel.

Beide leiders noemden het staatsbezoek een groot succes. De banden tussen beide landen zijn de afgelopen jaren steeds inniger geworden, zeker na het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Ook is er een persoonlijk warme band tussen de liberalen Rutte en Macron.

Het tweedaagse staatsbezoek wordt afgesloten met overleg tussen het Nederlandse en Franse kabinet. Die regeringsconsultatie vindt plaats in het Rijksmuseum.

