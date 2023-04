Om Qatargate afgezette vicevoorzitter EU-parlement mag cel uit

woensdag 12 april 2023 , 16:36

Bron: © European Union, 2018

BRUSSEL (ANP) - De vanwege het omkoopschandaal rond de oliestaat Qatar afgezette vicevoorzitter van het Europees Parlement, de Griekse Eva Kaili, mag de gevangenis verlaten. De sociaaldemocrate wordt onder huisarrest met elektronisch toezicht geplaatst, aldus het federaal parket in België.

Kaili werd in december opgepakt tijdens onderzoek van de Belgische autoriteiten naar wat Qatargate is gaan heten. Qatar zou volgens het OM de economische en politieke besluitvorming van het Europees Parlement met grote sommen geld en substantiële giften hebben geprobeerd te beïnvloeden. Ook Marokko komt voor in het onderzoek. Bij huiszoekingen vond de politie ongeveer anderhalf miljoen euro aan contanten.

Ook Kaili's Italiaanse partner en andere verdachten werden opgepakt voor onder meer corruptie, witwassen en het vormen van een criminele organisatie. Inmiddels zijn ze vrijgelaten maar moeten ze wel een elektronische enkelband dragen. Vorige week werd de kroongetuige, de Italiaanse voormalige Europarlementariër Pier Antonio Panzeri al vrijgelaten, ook onder voorwaarde van elektronisch toezicht.

