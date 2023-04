Forse toename illegale migranten EU in eerste kwartaal 2023

woensdag 12 april 2023 , 16:11

BRUSSEL/WARSCHAU (ANP) - De EU-landen hebben de eerste drie maanden van dit jaar ruim een kwart (26 procent) meer illegale grensoverschrijdingen vastgesteld dan in dezelfde periode vorig jaar. Er werden tussen januari en april 54.000 personen onderschept aan de buitengrenzen van de Europese Unie die, vooral via het centrale deel van de Middellandse Zee en de westelijke Balkan, illegaal de EU probeerden binnen te komen, meldt de Europese Grens- en Kustwacht Frontex.

Alleen al in maart werden 22.500 illegale migranten geturfd aan de buitengrenzen. Dat is 60 procent meer dan in maart vorig jaar, stelt het grensagentschap dat zetelt in Warschau en sinds dit jaar word geleid door de Nederlander Hans Leijtens, oud-commandant van de Koninklijke Marechaussee.

