Italië roept noodtoestand uit na sterke groei migrantenstroom

ROME (ANP) - De Italiaanse regering heeft voor het hele land de noodtoestand uitgeroepen vanwege het sterk groeiende aantal migranten dat aankomt via de Middellandse Zee. Voor de noodtoestand, die zes maanden zal duren, is in eerste instantie 5 miljoen euro uitgetrokken om het opzetten van nieuwe opvangcentra voor vluchtelingen in het zuiden van het land te vergemakkelijken, meldt persbureau ANSA.

Alleen al de afgelopen drie dagen kwamen meer dan 3000 migranten aan land in Italië, van wie ongeveer 2000 op het eiland Lampedusa. Minister van Zee en Civiele Bescherming Nello Musumeci sprak van een "absolute noodsituatie". Overheidsdiensten komen daardoor zwaar onder druk te staan "omdat we het hebben over mensen die rechten hebben en tegenover wie we een verantwoordelijkheid moeten nemen".

De maatregel moet de rechtse regering van premier Giorgia Meloni in staat stellen mensen die niet in Italië mogen blijven sneller naar hun thuisland te sturen. De regering heeft beloofd massa-immigratie in te tomen, maar tot dusver zijn dit jaar ruim 31.000 migranten in Italië aangekomen, tegen ongeveer 8000 in dezelfde periode vorig jaar.

De noodtoestand zou procedures moeten vergemakkelijken, maar lost het probleem niet op, aldus de bewindsman. Daarvoor is kordaat optreden van de Europese Unie nodig, benadrukte hij. Italië probeert andere lidstaten ervan te overtuigen migranten over te nemen, maar overleg in Brussel hierover verkeert al lange tijd in een impasse.

