Timmermans positief over houding BBB, maar 'stikstof is cruciaal'

dinsdag 11 april 2023 , 13:57

Bron: European Commission

DEN HAAG (ANP) - Eurocommissaris Frans Timmermans is blij dat Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) zich aan Europese natuurregels wil houden, en vindt het goed dat haar partij met plannen komt om de staat van Nederlandse natuur te verbeteren. Maar, zegt Timmermans na een gesprek met de BBB-voorvrouw, "stikstof is cruciaal" voor natuurbeleid.

Van der Plas voelt zich "bevestigd in heel veel van wat wij al zeggen" over de natuurregels. "Het belangrijkste dat ik heb meegekregen is: Brussel zegt niet nee. Althans, niet altijd." De BBB-leider wilde van Timmermans weten waar de ruimte zit in de Europese natuurregels, waaraan het kabinet is gebonden. Van der Plas meent dat vermindering voor stikstof niet altijd de enige maatregel is die nodig is om verslechtering van natuurgebieden tegen te gaan. Daar zijn EU-lidstaten zelf verantwoordelijk voor.

Dat erkent na afloop ook Timmermans, maar hij houdt wel vol dat de stikstofuitstoot in Nederland flink omlaag moet. Zonder stikstofvermindering voldoet het beleid volgens hem al snel niet aan de regels. "Er zijn andere methoden denkbaar, maar denk nou niet dat je onder het probleem van stikstof uitkomt. Dat zal altijd geadresseerd moeten worden als probleem."

"Wat mij heel erg bemoedigt, is dat de BoerBurgerBeweging zich wil houden aan Europese wet- en regelgeving", zei Timmermans ook. De BBB ziet alleen niets in de aanpak van het kabinet. De partij is met een eigen nota gekomen, waar "veel degelijk werk" in zit, aldus Timmermans. Hij moedigt het aan dat de partij zelf met plannen komt, en er is volgens hem duidelijk over de nota nagedacht.

Timmermans vindt dan ook niet dat BBB een "sprookjesnota" heeft afgeleverd, een kwalificatie die volgens Van der Plas gebruikt is door D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. Hij spreekt van "een oprechte poging" om met alternatieven te komen. Hij heeft ook aangeboden te helpen om de voorstellen waar nodig aan te vullen en te verbeteren. Of de voorstellen van de BBB genoeg zijn voor de EU, kon Timmermans nog niet zeggen.

Tijdens het gesprek met Van der Plas heeft de sociaaldemocraat naar eigen zeggen ook steeds benadrukt dat stikstofvermindering evenwel onderdeel van de plannen moet zijn.

Ruim twee uur spraken Van der Plas en Timmermans met elkaar in het gebouw van de Tweede Kamer. Het gesprek was volgens de Eurocommissaris "bijzonder en fijn" en ging niet alleen maar over stikstof, liet Van der Plas zich ontvallen. Het is bijvoorbeeld ook over de wolf gegaan, die door Europese regels wordt beschermd.

