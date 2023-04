Ruim helft EU-landen steunt rechtszaak tegen Hongaarse lhbti-wet

vrijdag 7 april 2023 , 15:55

BRUSSEL (ANP) - Naast Nederland steunen nog eens veertien andere EU-landen de Europese rechtszaak tegen omstreden Hongaarse lhbti-wetgeving. Daaronder zijn ook zwaargewichten Duitsland en Frankrijk.

De wetgeving tegen het "promoten" van homoseksualiteit en "transgenderideologie", die de regering van premier Viktor Orbán twee jaar geleden invoerde, brengt seksuele minderheden in Hongarije volgens critici verder in het nauw. De Europese Commissie sprak van een "schande" en begon een strafprocedure die Brussel en Boedapest nu voor de Europese rechter heeft gebracht. Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg kan Hongarije, als het inderdaad fout zit, een boete of een dwangsom opleggen.

Na de Benelux-landen hebben van de 27 EU-lidstaten ook Oostenrijk, Ierland, Malta, Denemarken, Portugal, Spanje, Zweden, Slovenië, Finland en Griekenland zich aangesloten bij de rechtszaak van de commissie tegen Hongarije. Duitsland en Frankrijk deden dat op de valreep ook. Het Europees Parlement betuigde al eerder zijn steun.

Vooral de steun van Finland en Zweden neemt Hongarije hoog op. Van Finland had de Hongaarse regering anders verwacht omdat Boedapest onlangs juist heeft ingestemd met de toetreding tot de NAVO. Die instemming heeft Zweden nog niet en die komt zo niet dichterbij, laat Boedapest doorschemeren.

Zweden heeft geen idee wat Hongarije dwarszit, zei buitenlandminister Tobias Billström eerder deze week tegen persbureau Bloomberg. Hij ziet niet hoe hij Hongarije tegemoet kan komen en verwacht gewoon groen licht.

