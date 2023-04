Stichting: wrang dat minister Europees plan visserij verwerpt

vrijdag 7 april 2023 , 14:22

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet mist de kans om natuur en visserij op de Noordzee in balans te brengen, zegt Stichting De Noordzee. De stichting reageert hiermee op minister Piet Adema (Landbouw) die ambities uit een actieplan van de Europese Unie niet wil overnemen. Dit terwijl het actieplan noodzakelijk is voor de Noordzeenatuur en de visserij, vindt de stichting. "Het is wrang dat het plan wordt verworpen", zegt directeur Wytske Postma.

De Europese Unie wil visserij waarbij met netten of kettingen over de bodem wordt gesleept tot en met 2030 geleidelijk afschaffen in beschermde zeegebieden. Brussel wil daarmee voor 2030 ongeveer een derde van de zeeën beter beschermen. Maar het kabinet vindt dat Brussel te ver gaat met de voorgestelde plannen. Nederlandse vissers zouden dan niet meer op tong en schol kunnen vissen, aangezien zij hier bodemberoering voor gebruiken. Ook kan het verbod het einde betekenen voor de garnalenvisserij of de vangst van schelpdieren, vreest Adema. De plannen zijn volgens hem ook niet wetenschappelijk onderbouwd.

"Deze generieke maatregel op bodemberoerende visserij houdt te weinig rekening met de consequenties voor de visserijsector", aldus de minister. Hij wil vasthouden aan het Nederlandse Noordzeeakkoord. Daarin staat dat 15 procent van de natuurgebieden gevrijwaard blijft van bodemberoerende visserij.

Ook spreekt hij zich nogmaals uit voor de pulsvisserij, waardoor vissen met elektrische schokken in netten worden gedreven. Volgens hem is die methode minder beroerend voor de bodem. Maar in Europa is de techniek sinds 2019 verboden.

Stichting De Noordzee betreurt het standpunt van de minister over het actieplan. "De natuur raakt zo nog verder achterop en een duurzame toekomst van de visserij komt onder druk te staan", zegt de directeur van de stichting.

Volgens de stichting bevat het plan heldere stappen richting een gezonde Noordzee, "onder andere door waardevolle natuurgebieden te beschermen tegen bodemberoerende visserij en ongewenste visserij en bijvangsten te verminderen". "Daarnaast biedt het een perspectief hoe visserijbeheer beter rekening kan houden met de rol van vissen in het ecosysteem."

