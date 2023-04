Franse president Macron en Commissievoorzitter Von der Leyen in China

donderdag 6 april 2023 , 11:01

Bron: European Commission

BEIJING (ANP/AFP/DPA) - De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron in Beijing ontvangen tijdens het staatsbezoek van de Franse leider aan China. De gastheer zei daarbij dat hij de goede betrekkingen met Frankrijk koestert, terwijl de wereld ingrijpend verandert.

Macron wil Xi ervan overtuigen dat China druk op Rusland uitoefent over de oorlog in Oekraïne, in plaats van de banden en economische relaties met het Kremlin steeds nauwer te maken. Macron vindt dat "China een vooraanstaande rol kan spelen om vrede (tussen Rusland en Oekraïne) te bewerkstelligen".

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is met Macron meegegaan en spreekt de Chinese leider ook. Ze zei tegen de Chinese premier Li Qiang dat de betrekkingen met China steeds gecompliceerder worden. China is volgens haar "van groot belang voor Europa en de twee hebben een lange gezamenlijke geschiedenis. Het is belangrijk dat China en de EU over alle aspecten van de betrekkingen praten".

China ruikt in het Rusland dat door het Westen wordt geïsoleerd, unieke kansen en heeft de Russische aanval op Oekraïne nooit veroordeeld. Xi bracht afgelopen maand een bezoek aan Moskou waar hij samen met "zijn vriend" Vladimir Poetin niet onder stoelen of banken schoof dat ze meer dan genoeg hebben van het Westen, vooral de VS. Ze zien zichzelf als nieuwe supermogendheden. In een sfeer van ‘ouwe-jongens-krentenbrood’ vierden de leiders dat ze de Chinees-Russische betrekkingen "nog verder verdiepen". Macron en Von der Leyen vrezen net als andere westerse leiders dat China ook wapens gaat leveren aan Rusland. Ze spreken naar verwachting die vrees uit tegenover de Chinese gastheren.

Delen

Terug naar boven