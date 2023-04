Geen nieuwe EU-wetsvoorstellen na Red de bijen-burgerinitiatief

woensdag 5 april 2023 , 15:50

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie legt geen nieuwe wetsvoorstellen op tafel om de leefomgeving van bestuivers als bijen en de biodiversiteit in Europa te herstellen en beschermen. De commissie heeft al een reeks ambitieuze plannen ingediend, stelt ze. Het zijn de EU-landen en het Europees Parlement die eens vaart moeten maken om die goed te keuren en daarmee tegemoet te komen aan de wensen van miljoenen burgers.

Dat is het antwoord van het dagelijks EU-bestuur op een Europees burgerinitiatief dat voluit 'Red de bijen! Bescherming van de biodiversiteit en verbetering van habitats voor insecten in Europa' heet. De organisatie verzamelde ruim 1,1 miljoen handtekeningen van steunbetuigers in elf EU-landen, waaronder die van 97.593 Nederlanders. Ze roepen Brussel onder meer op het gebruik van synthetische pesticiden uit te faseren tot 100 procent in 2035. De ondertekenaars willen ook dat de biodiversiteit op landbouwgrond wordt hersteld en boeren financieel worden gesteund tijdens een overgangsperiode naar agro-ecologische landbouw.

"Het succes van het burgerinitiatief is een duidelijk teken van de grote publieke steun voor maatregelen ten gunste van bestuivers, biodiversiteit en duurzame landbouw", zegt een commissiewoordvoerder. In oktober ging de commissie ermee aan de slag om te bepalen of meer actie nodig is, maar ze wijst nu op de reeks wetsvoorstellen die er in het kader van de Green Deal van vicevoorzitter Frans Timmermans al ligt. Bijvoorbeeld de natuurherstelwet, de verordening duurzaam gebruik van pesticiden, een herzien EU-initiatief voor bestuivers, de strategie van boer tot bord, de biodiversiteitsstrategie en maatregelen in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid.

"Alles bij elkaar genomen vormen de voorstellen en initiatieven van de commissie een alomvattend antwoord op de verzoeken van het burgerinitiatief", aldus de commissie.

De organisatie van Red de bijen! erkent dat de commissie zich bewust is van het belang van biodiversiteit en de afgelopen jaren belangrijke wetgeving heeft gepresenteerd. Maar er is meer ambitie nodig, zoals een verbod op pesticiden. Volgens de organisatie luisteren veel Europese en nationale politici te veel naar de lobby van de pesticideproducenten, waardoor de besluitvorming wordt vertraagd.

"We zullen de ontwikkelingen nauwlettend volgen", zegt Martin Dermine van Red de bijen!. "Een burgerinitiatief is meer dan een handtekening met persoonsgegevens, het is een actieve betrokkenheid bij het proces. Onze toekomst en die van onze kinderen en kleinkinderen gaan vóór de winsten van de agribusiness."

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd om EU-inwoners meer inspraak te geven bij Europese wetgeving. Het is sinds 2012 van kracht.

