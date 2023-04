EU hamert na geweld op beschermen heilige plaatsen in Jeruzalem

woensdag 5 april 2023 , 13:06

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie is "diep bezorgd" over het geweld in en rond de al-Aqsa-moskee in Jeruzalem. "Het is nu extreem belangrijk om de historische status quo van de heilige plaatsen te bewaren", zegt de woordvoerder van buitenlandchef Josep Borrell. "We roepen alle partijen op uiterste zelfbeheersing te bewaren, in het bijzonder in deze periode van religieuze feestdagen."

De Israëlische politie viel woensdag in alle vroegte het moskeeterrein binnen. Er vielen meerdere gewonden en er werden honderden arrestaties verricht. De politie trad naar eigen zeggen op tegen relschoppers op het terrein.

Palestijnen klagen dat joodse bedevaartgangers de grenzen opzoeken van de afspraken over hun toegang tot de voor alle drie de godsdiensten heilige plaatsen. Nu de ramadan, Pesach en Pasen samenvallen, treffen joodse en islamitische pelgrims elkaar in Jeruzalem en lopen de spanningen op.

