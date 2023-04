Europese Commissie akkoord met 70 miljoen steun voor glastuinbouw

woensdag 5 april 2023 , 13:04

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft ingestemd met 70 miljoen euro Nederlandse steun aan middelgrote en kleine bedrijven in de glastuinbouwsector die economisch worden geraakt door de oorlog in Oekraïne. Het gaat om steun in de vorm van garanties op leningen.

De garanties voor de betrokken kaskwekers dekken 70 procent van de lening en hebben een looptijd van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging tot zes jaar in specifieke situaties, meldt de commissie. Volgens het dagelijks EU-bestuur is de Nederlandse regeling "noodzakelijk, passend en evenredig om een ​​ernstige verstoring in de economie te verhelpen". De garanties mogen tot uiterlijk 31 december 2023 worden verleend.

De commissie heeft vorige maand de staatssteunregels opnieuw tijdelijk versoepeld om lidstaten de kans te geven hun economie ongestraft te ondersteunen "in de context van de huidige geopolitieke crisis". Het gaat hier om maatregelen ter ondersteuning van sectoren die essentieel zijn om de groene transitie te versnellen en om de afhankelijkheid van brandstof te verminderen.

