Macron: grote rol voor China bij bereiken vrede in Oekraïne

woensdag 5 april 2023 , 12:29

Bron: European Commission

BEIJING (ANP/AFP) - De Franse president Emmanuel Macron denkt dat China een "grote rol" te spelen heeft bij het bereiken van vrede in Oekraïne. Hij zei dat aan het begin van zijn driedaagse bezoek aan Beijing, waarvan het hoogtepunt een overleg met de Chinese leider Xi Jinping is.

Macron zei tijdens een bijeenkomst van de Franse gemeenschap dat Frankrijk met China zal proberen te werken "in deze gedeelde verantwoordelijkheid voor vrede en stabiliteit" in Oekraïne. Volgens de president kan China een belangrijke rol spelen door zijn nauwe band met Rusland. Die twee landen trekken steeds meer met elkaar op.

Het bezoek van Macron aan China is zijn eerste in vier jaar tijd. Hij spreekt Xi donderdag tijdens een overleg met Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Dat gesprek gaat naar verwachting vooral over Oekraïne. De twee Europeanen ontmoetten elkaar maandag in Parijs om voorbereidingen te treffen. Von der Leyen waarschuwde Beijing vorige week tegen het verlenen van steun aan Rusland voor de oorlog in Oekraïne.

China presenteert zich als neutrale partij als het om de oorlog gaat. Het land doet niet mee aan sancties tegen Rusland, maar roept wel op tot het beëindigen van het geweld. De regering in Beijing kwam eind februari, toen de Russische invasie een jaar duurde, met een vredesplan voor Oekraïne. Sommige critici stellen dat China met zijn houding de oorlog stilzwijgend goedkeurt.

