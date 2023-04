ECDC hint op nieuwe vaccinatiecampagne tegen corona

woensdag 5 april 2023 , 11:11

Bron: European Union, 2021 / Piero Cruciatti

STOCKHOLM (ANP) - Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding ECDC zegt dat corona op de loer blijft liggen en dat landen daar in hun vaccinatiebeleid rekening mee moeten houden, met name om ouderen en kwetsbaren tegen ziekenhuisopname en sterfte te beschermen.

Wiskundige modellen wijzen uit dat met een vaccinatieprogramma voor komend najaar tot 32 procent van de ziekenhuisopnames kan worden voorkomen, mits de vaccinatiegraad hoog is en de prikken vooral worden aangeboden aan zestigplussers en kwetsbaren.

Volgens onderzoeksgegevens is er een "aanhoudende SARS-CoV-2-overdracht" in de Europese landen en is dat blijvend riskant voor senioren en zwakkeren, vooral in herfst en winter.

Het is aan alle landen zelf om te bepalen of ze weer prikken willen aanbieden.

