Finland officieel toegetreden tot de NAVO

BRUSSEL/HELSINKI (ANP) - Finland is dinsdag officieel lid geworden van de NAVO. Daarmee is het land verzekerd van de bescherming door de dertig andere lidstaten, waaronder Nederland en grootmacht de Verenigde Staten.

Finland bleef lang liever buiten militaire bondgenootschappen, maar vroeg bijna een jaar geleden toch maar het NAVO-lidmaatschap aan. De invasie van Oekraïne door grote buur Rusland had het land tot inkeer gebracht.

Finlands eerste daad als volwaardig nieuwe lidstaat was instemmen met de toetreding van Zweden. De twee Noord-Europese landen hadden eigenlijk samen bij het bondgenootschap willen aansluiten. Toen Hongarije en vooral Turkije Zweden de voet dwars bleven zetten, besloot Helsinki schoorvoetend Stockholm toch maar los te laten.

De Finse president Sauli Niinistö beloofde kort na de toetreding van zijn land "meedogenloos" te blijven werken om ook Zweden binnen de alliantie te krijgen. "Het lidmaatschap van Finland is niet compleet zonder het Zweedse lidmaatschap." Van de NAVO-leden moeten Hongarije en Turkije de Zweedse lidmaatschapsaanvraag nog ratificeren.

De Finse premier Sanna Marin liet weten "trots en dankbaar" te zijn dat haar land is toegetreden "Finland gaat een nieuw tijdperk in als NAVO-lid", twitterde de sociaaldemocraat. Ze bedankte de NAVO-bondgenoten voor hun vertrouwen. "Samen zullen we nog sterker zijn."

Onder anderen de Britse premier Rishi Sunak juichte de "historische" toetreding van Finland toe. "Alle NAVO-leden moeten nu de nodige stappen ondernemen om ook Zweden toe te laten." De Duitse premier Olaf Scholz zei iets soortgelijks en verwelkomde het nieuwe lid.

