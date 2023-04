Huiszoeking bij Europese christendemocraten om corruptiezaak

dinsdag 4 april 2023 , 14:56

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Belgische en Duitse politie hebben een inval gedaan in het hoofdkwartier van de Europese christendemocraten in Brussel. Zij verdenken een prominente medewerker aan de Europese verkiezingscampagne in 2019 van corruptie.

De zaak heeft niets te maken met omkoping van Europarlementariërs door andere landen zoals in het Qatargate-schandaal, aldus bronnen rond de Europese Volkspartij (EVP). Politie en justitie doen onderzoek naar de Duitser Mario Voight, de leider van de christendemocratische CDU in Thüringen. Die had in 2019 de leiding over de internetcampagne van de EVP, maar zou daarbij een opdracht hebben gegund aan een bedrijf dat hem daarvoor zou hebben betaald.

Voight spreekt volgens Duitse media de beschuldigingen tegen. De EVP laat weten dat zij "in volledige transparantie meewerkt" aan het onderzoek en "alle relevante informatie en documentatie verstrekt".

Bij de EVP zijn 82 christendemocratische en conservatieve partijen uit 43 landen aangesloten, waaronder het CDA. In het Europees Parlement is de EVP-fractie de grootste politieke familie, geleid door de Duitser Manfred Weber. Het CDA zit met vijf Europarlementariërs in de EVP-fractie.

Delen

Terug naar boven