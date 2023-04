Vlag van nieuweling Finland gaat in top op hoofdkwartier NAVO

dinsdag 4 april 2023 , 3:30

BRUSSEL (ANP) - Finland treedt dinsdag officieel toe tot de NAVO. Na enkele laatste plichtplegingen wordt ceremonieel de Finse vlag gehesen op het hoofdkwartier van de westerse militaire alliantie. Tussen die van de dertig andere lidstaten, die beloven de nieuweling voortaan te hulp te schieten als die wordt aangevallen.

Finland bleef lang liever buiten militaire bondgenootschappen, maar vroeg bijna een jaar geleden toch maar het NAVO-lidmaatschap aan. De invasie van Oekraïne door grote buur Rusland had het land op andere gedachten gebracht.

De toetreding van de Finnen, die al decennia nauw samenwerken met de NAVO, is in recordtempo afgerond. Ook Turkije maakte uiteindelijk geen bezwaar, anders dan bij kompaan Zweden. De twee Noord-Europese landen hadden samen bij het bondgenootschap willen aansluiten, maar Helsinki besloot schoorvoetend Stockholm toch maar los te laten.

Met de toetreding van Finland krijgt de NAVO een dubbel zo lange grens met Rusland te verdedigen. Maar Finland heeft zijn eigen verdediging al decennia prima op orde en maakt vooralsnog geen aanstalten om de bondgenoten om versterking te vragen, zeggen NAVO-bronnen. Ook NAVO-chef Jens Stoltenberg wijst op de "aanzienlijke goed getrainde en uitgeruste strijdkrachten" die Finland inbrengt.

De Finse vlag gaat om 15.30 uur in top op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. In het bijzijn van president Sauli Niinistö en van de buitenlandministers van de dan 31 NAVO-landen.

