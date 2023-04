Conservatieven verslaan premier Marin in Finse verkiezingen

maandag 3 april 2023 , 12:06

gewijzigd

Bron: The Council of the European Union Sanna MARIN

HELSINKI (ANP/RTR) - De rechtse Nationale Coalitiepartij (NCP) heeft de Finse verkiezingen gewonnen. Met 20,8 procent van de stemmen blijft de partij de radicale nationalistische Finnenpartij (20,1 procent) van Riikka Purra en de sociaaldemocratische partij (SDP) van premier Sanna Marin (19,9 procent) voor, volgens de voorlopige uitslagen.

Petteri Orpo, de leider van de NCP, eiste zondagavond de overwinning op van de parlementsverkiezingen. "Wij hebben het grootste mandaat", zei Orpo in een toespraak voor zijn aanhangers. Marin erkende haar nederlaag. "Felicitaties aan de Nationale Coalitiepartij, felicitaties aan de Finnenpartij. De democratie heeft gesproken", zei ze tegen haar aanhangers. Hoewel haar partij niet langer de grootste is, wist de SDP wel drie zetels meer te halen dan bij de vorige verkiezingen.

Orpo is als eerste aan zet om een nieuwe regering te vormen. Volgens Finse media zullen partijen in iedere denkbare coalitie veel compromissen moeten sluiten. Een coalitie over rechts met onder meer de NCP en de Finnenpartij behoort tot de mogelijkheden, maar hun standpunten over migratie, klimaat en de EU lopen ver uiteen. De NCP zou ook samen met de SDP een coalitie kunnen proberen te vormen, maar volgens experts ligt dit minder voor de hand. De twee partijen botsten afgelopen maanden geregeld over het economisch beleid.

Sanna Marin, nu 37, verkreeg wereldwijde faam nadat zij in 2019 op 34-jarige leeftijd de jongste regeringsleider ter wereld werd. Ze leidde een regering van coalitiepartijen die allemaal werden geleid door een vrouw. Haar coronabeleid werd als effectief gezien en ook haar inspanningen om Finland te laten toetreden tot de NAVO werden positief ontvangen. In de zomer van vorig jaar raakte ze in opspraak toen een filmpje van haar opdook waarop ze dansend en zingend met vrienden is te zien, maar een onderzoek pleitte haar vrij van wangedrag.

Woensdagavond wordt de verkiezingsuitslag naar verwachting definitief bevestigd.

Delen

Terug naar boven