Kabinet kijkt voor versnelling stikstofaanpak vooral naar Brussel

zondag 2 april 2023 , 14:18

© analogicus

DEN HAAG (ANP) - Of het kabinet de vermindering van stikstofneerslag in gevoelige natuurgebieden op korte termijn kan versnellen, is nog steeds niet duidelijk. Het kabinet wil wel in Brussel aandringen om ervoor te zorgen "dat we zo snel mogelijk bijvoorbeeld die uitkoopregeling hebben", laat het ministerie van Landbouw weten. Aanvankelijk zei het departement nog niet te weten wat premier Mark Rutte precies voor ogen had met zijn aankondiging dat het kabinet de stikstofaanpak ging versnellen.

De uitkoopregeling moet ervoor zorgen dat boeren die willen stoppen, hier geld voor krijgen. Als eerste richt het kabinet zijn pijlen op zogenoemde piekbelasters, (agrarische) bedrijven waarvan de stikstofuitstoot veel schade aanbrengt aan gevoelige natuurgebieden. De Europese Commissie tot haast manen lijkt een van de weinige dingen die het kabinet op korte termijn kan doen om voor een versnelling te zorgen.

De premier zei vrijdagavond na een week van crisisoverleggen met zijn vicepremiers en secondanten van de vier regeringspartijen dat het kabinet de discussie over de stikstofafspraken pauzeert tot er meer duidelijk is over de colleges in provincies. Het CDA zegt na de verkiezingsuitslag niet meer te kunnen leven met de afspraken in het coalitieakkoord over de stikstofaanpak. Maar, benadrukte Rutte, het gaat niet om een pauze. Eerder om een versnelling.

"Wij gaan door met de aanpak zoals die nu staat", liet het landbouwministerie zondag weten. Later gaf het departement aan dat ze hopen dat de Europese Commissie snel groen licht geeft voor de uitkoopregeling. Er moet namelijk nog gekeken worden naar Europese staatssteunregels. Verder is het ministerie voor een groot deel afhankelijk van de plannen van de provincies. Zij moeten hun zogenoemde gebiedsprocessen op 1 juli inleveren.

