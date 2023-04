Europarlementariërs vinden stikstofbrief aan Nederland ongepast

vrijdag 31 maart 2023 , 17:22

BRUSSEL (ANP) - Een aantal Europarlementariërs spreekt zich op Twitter uit over de stikstofbrief die Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius stuurde naar stikstofminister Christianne van der Wal. Daarin benadrukt hij dat het kabinet geen ruimte over heeft voor het vertragen of versoepelen van de stikstofmaatregelen.

De VVD verwijt Sinkevicius "de boel op te stoken" in plaats van Nederland te helpen bij de aanpak van de stikstofproblemen. "Dit laat zien dat Europese Commissie dogmatisch in het klimaat vraagstuk zit en dat dit burgers en bedrijven in de EU en in Nederland niet helpt", meent voorman Malik Azmani.

Zijn CDA-collega Esther de Lange vindt de brief onbegrijpelijk. "De timing is olie op het vuur", aldus De Lange. "Als Eurocommissaris moet je ook weten wanneer je even niets zegt! Dit drijft de partijen onnodig uit elkaar."

Ook Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie vindt de brief zeer onverstandig. "Denk mee, niet tegen!" SGP'er Bert-Jan Ruissen spreekt van een "vreemde brief". Michiel Hoogeveen, die voor JA21 in het Europees Parlement zit, zegt dat hij opnieuw vragen heeft gesteld aan Sinkevicius. Hij vindt het opmerkelijk dat de Eurocommissaris eerder een in zijn ogen "mildere toon" had aangeslagen over het Nederlandse stikstofbeleid.

Van der Wal zelf was ook niet te spreken over het feit dat de brief nu op straat ligt. Zij schrok daar van en begrijpt de onrust die de brief bij boeren veroorzaakt.

