Kopstuk Europees Parlement hekelt stikstofbrief aan Nederland

vrijdag 31 maart 2023 , 14:38

Bron: © European Union 2019 – Source: EP

BRUSSEL (ANP) - De leider van de machtige christendemocraten in het Europees Parlement hekelt de strenge brief over het stikstofbeleid die de Europese Commissie het kabinet deze week heeft gestuurd. Niet alleen de inhoud, maar ook de timing tijdens delicaat stikstofoverleg tussen de regeringspartijen is "ongevoelig", zegt deze Manfred Weber na berichtgeving van De Telegraaf. De commissie heeft volgens hem een "blunder" begaan.

Stikstofminister Christianne van der Wal ontving de brief woensdag van Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius. Die geeft het kabinet daarin te verstaan dat hij geen ruimte ziet voor het vertragen of versoepelen van de stikstofmaatregelen.

Landbouwminister Piet Adema reageert geschrokken. Maar tegenstanders van de stikstofmaatregelen suggereren dat de strenge brief het kabinet goed uitkomt. Daarmee zou het de groeiende roep om te versoepelen, zowel binnen de regeringscoalitie als daarbuiten, willen smoren.

De Europese Commissie had zich nu hoe dan ook "beter koest kunnen houden", stelde Weber eerder in De Telegraaf. De bemoeienis van Sinkevicius "bewijst een zorgelijke ongevoeligheid voor wat er leeft in Nederland", zegt hij. De leider van de grootste fractie in het Europees Parlement wil tekst en uitleg van de commissie, ook over "welke afspraken er zijn gemaakt met de Nederlandse regering hierover".

In Brussel is ook ongemak te bespeuren. De timing van de brief, middenin het moeizame overleg van de twistende regeringspartijen over de verkiezingsoverwinning van BBB en de gevolgen voor onder meer het stikstofbeleid, zou heel ongelukkig zijn. Daarop zouden betrokkenen in het vervolg nog scherper willen letten.

