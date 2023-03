EP-voorzitter Metsola bij bezoek aan Rutte: "laat Bulgarije en Roemenië toe tot Schengen"

vrijdag 31 maart 2023 , 15:00

DEN HAAG (PDC) - Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement, ziet geen obstakels meer voor toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Schengenzone. Deze uitspraak deed ze voor aanvang van haar gesprek met premier Mark Rutte op vrijdagochtend. Onder andere Nederland verzet zich nog tegen toetreding omdat het kabinet twijfels heeft of de landen er klaar voor zijn. Volgens Metsola voldoen de landen echter aan alle regels.

Metsola is sinds gisteren op bezoek in Den Haag, deels als voorbereiding op de Europese verkiezingen van volgend jaar. Met het bezoek wil ze mensen proberen te overtuigen om te gaan stemmen, en "zorgen dat Europa niet ver weg is" voor kiezers. Ook wil ze met het kabinet in gesprek over hoe Nederland een groter stempel kan drukken op het Europees beleid.

Rutte en Metsola spraken achter gesloten deuren verder over onder andere de situatie in Oekraïne, migratie en rechtsstatelijkheid in de EU. Na het gesprek met Rutte sprak Metsola kort de ministerraad toe. Dat laatste is opvallend, het komt niet vaak voor dat er buitenlandse gasten in de ministerraad worden uitgenodigd. Ook ging Metsola op audiëntie bij de koning.

