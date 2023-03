Fraude-onderzoek naar topambtenaar EU om Qatar-reisjes

vrijdag 31 maart 2023 , 11:30

BRUSSEL (ANP) - De fraudebestrijdingsdienst van de Europese Unie heeft een onderzoek ingesteld naar de topambtenaar die meermaals op kosten van Qatar naar het oliestaatje reisde. Hij deed dat terwijl de EU onderhandelde over een voor Qatar lucratieve deal over vliegrechten.

De Est Henrik Hololei vloog als hoogste ambtenaar voor luchtvaart en ander verkeer in zes jaar tijd negen keer gratis naar Qatar tijdens de onderhandelingen. Tickets van staatsbedrijf Qatar Airways en overnachtingen werden betaald door de regering van Qatar of door lobbyclubs. Als directeur-generaal hoefde hij volgens de regels indertijd de reizen niet te verantwoorden.

Hololei is na de onthullingen over zijn reisgedrag teruggetreden als directeur-generaal. Hij is op eigen verzoek benoemd tot buitengewoon adviseur, liet de Europese Commissie woensdag weten.

Hoe lang het onderzoek gaat duren kan fraudebureau OLAF nog niet zeggen. Het kan ook nog altijd uitwijzen dat Hololei niets verkeerd heeft gedaan, benadrukt OLAF.

